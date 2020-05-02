Опитування: 35% українців продовжують працювати у звичному режимі

На кінець березня, 35% українців продовжували працювати у звичному режимі, 29% – дистанційно, 32% перебувають у відпустці за власний рахунок, 4% – втратили роботу, про це свідчить опитування НБУ.

Про це йдеться в Інфляційному звіті Нацбанку.

У регуляторі також прогнозують, що у ІІ кварталі 2020 року зростання оплати праці сповільниться як за рахунок повільнішого зростання середньої заробітної плати, так і за рахунок зниження кількості зайнятих.

"У січні–лютому 2020 року середня номінальна зарплата зростала високими темпами (16% р/р). Утім, вже в березні темпи її зростання знизилися до 12% р/р, а в окремих видах діяльності, на які вплив карантинних обмежень позначився найбільше – у готельно-ресторанному бізнесі, авіаційному транспорті, – навіть знизилася", - зазначають в НБУ.

Нагадуємо:

У другому кварталі 2020 року рівень безробіття через запровадження карантину зросте до близько 12% у сезонно скоригованому вимірі.

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Економічна правда