Всі розділи
Укр / Рус

За останні чотири місяці металургійне виробництво скоротилось на 5%

Субота, 2 травня 2020, 10:44
 

Українські металургійні підприємства в січні-квітні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, скоротили виробництво загального прокату за оперативними даними на 4,8%.

Про це повідомляється у прес-релізі "Укрметалургпром".

За чотири місяці виплавка сталі знизилася на 9,6% - до 6,731 млн тонн, чавуну - на 7,6%, до 6,507 млн тонн.

Нагадуємо:

Метпідприємства за підсумками 2019 року скоротили виплавку сталі на 1% у порівнянні з 2018 роком - до 20,848 млн тонн, випуск загального прокату - також на 1%, до 18,387 млн тонн, виплавка чавуну впала - на 2%, до 20,064 млн тонн.

Читайте також: Обсяги виробництва металургійної продукції в 2019 році — найнижчі в історії України

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

метал сталь виробництво

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Мідь, залізна руда та зерно дешевшають через коронавірус 27 січня 2020, 10:40
Оточення Авакова отримало спецдозволи на видобуток золота – "Схеми" 17 січня 2020, 10:10
Нова "зірка" серед дорогоцінних металів: ціни на родій рекордно зростають 14 січня 2020, 09:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!