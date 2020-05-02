За останні чотири місяці металургійне виробництво скоротилось на 5%

Українські металургійні підприємства в січні-квітні 2020 року, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, скоротили виробництво загального прокату за оперативними даними на 4,8%.

Про це повідомляється у прес-релізі "Укрметалургпром".

За чотири місяці виплавка сталі знизилася на 9,6% - до 6,731 млн тонн, чавуну - на 7,6%, до 6,507 млн тонн.

Нагадуємо:

Метпідприємства за підсумками 2019 року скоротили виплавку сталі на 1% у порівнянні з 2018 роком - до 20,848 млн тонн, випуск загального прокату - також на 1%, до 18,387 млн тонн, виплавка чавуну впала - на 2%, до 20,064 млн тонн.

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Економічна правда