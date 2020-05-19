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Роботу кінотеатрів і концертних залів можуть дозволити з 1 липня

Вівторок, 19 травня 2020, 20:10
 

Кабінет міністрів планує дозволити працювати всій культурній сфері, включаючи кінотеатри і концертні зали, на останньому етапі зняття карантину. Попередньою датою розглядають 1 липня.

Про це в коментарі hromadske розповіла тимчасова виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.

"В цілому ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження (на роботу культурних установ), Але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежать від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.

У той же час Фоменко уточнила, що точна дата поки не фіксована і буде залежати від показників захворюваності в Україні.

За словами Фоменко, нормальна робота культурних інститутів може початися тільки в разі зняття повних обмежень на проведення масових заходів.

"Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати з можливістю проводити під відкритим небом, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то треба бути дуже обережним, оскільки в першу чергу треба думати про здоров'я громадян", - зазначила Фоменко.

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