Роботу кінотеатрів і концертних залів можуть дозволити з 1 липня
Кабінет міністрів планує дозволити працювати всій культурній сфері, включаючи кінотеатри і концертні зали, на останньому етапі зняття карантину. Попередньою датою розглядають 1 липня.
Про це в коментарі hromadske розповіла тимчасова виконуюча обов'язки міністра культури та інформаційної політики Світлана Фоменко.
"В цілому ми розраховували, що з 1 липня будуть зняті обмеження (на роботу культурних установ), Але ці наші розрахунки і горизонт планування повністю залежать від тієї епідеміологічної ситуації, яка є в державі", - розповіла вона.
У той же час Фоменко уточнила, що точна дата поки не фіксована і буде залежати від показників захворюваності в Україні.
За словами Фоменко, нормальна робота культурних інститутів може початися тільки в разі зняття повних обмежень на проведення масових заходів.
"Якщо, наприклад, фестиваль ще можна розглядати з можливістю проводити під відкритим небом, то що стосується герметичних приміщень, таких як театри, кінотеатри, філармонії, то треба бути дуже обережним, оскільки в першу чергу треба думати про здоров'я громадян", - зазначила Фоменко.
Читайте також: Хроніки кризи бізнесу: кого в Україні найбільше накриє шторм коронавірусу
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua