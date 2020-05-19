Держрегулятор зв'язку знизив ставку інтерконекту та очікує зниження вартості дзвінків

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації вирішила знизити ставку інтерконекту з 0,12 грн до 0,08 грн, або на 33,33%, із 1 січня 2021 року, випливає з рішення, ухваленого на засіданні регулятора у вівторок.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.



"Користуючись даними операторів телекомунікацій за 2019 рік було розраховано приведену собівартість пропуску трафіку в телекомунікаційних мережах операторів телекомунікацій, яка становить від 0,03 грн/хв до 0,06 грн/хв.

Отримані результати розрахунків свідчать про значний розрив між собівартістю пропуску трафіку та діючою на сьогодні розрахунковою таксою за послуги термінації трафіку, що дає підстави для її перегляду з метою поступового наближення до собівартості", - повідомляється на сайті комісії.



При цьому в ній наголошують, що зближення ставок інтерконекту із собівартістю пропуску трафіку в мережах операторів НКРЗІ здійснює з кінця 2015 року.



"Аналіз даних звітності протягом останніх років показує стабільне збільшення обсягів міжоператорського трафіку з 5,9% у 2017 році до 15,4% у 2019 році (у 2018 році 7,6%), що дає позитивні результати і водночас свідчить про наявність незадоволеного попиту з боку споживачів на доступні міжмережеві дзвінки", - зазначає регулятор.



На думку НКРЗІ, завдяки зниженню розрахункових такс телеком-оператори отримають можливість: зменшити свої витрати при взаєморозрахунках за послуги пропуску трафіку; збільшити обсяг мережевого трафіку, а також запропонувати споживачам привабливіші тарифні плани, що включають дзвінки абонентам інших операторів.



При цьому абонентам телеком-операторів, на думку НКРЗІ, це дасть можливість користуватися збільшеним об'ємом пакетних хвилин на всі види телекомуслуг за ту саму вартість; сприятиме зниженню вартості міжмережевих дзвінків, а також виключить необхідність мати декілька SIM-карт різних операторів телекомунікацій та звертати увагу, на мережу якого оператора телекомунікацій необхідно дзвонити.



"Зменшення розмірів розрахункових такс є стимулюючим та прогресивним кроком, який відповідає інтересам споживачів, інтересам розвитку ринку та загальноєвропейським тенденціям", - вважають у НКРЗІ.



Ухвалене регулятором рішення набуде чинності з 1 січня 2021 року.



Нагадуємо:

Напередодні компанія "Київстар" звернулася до низки парламентських комітетів з питань ускладнення роботи телеком-ринку в разі зниження регулятором розрахункової ставки за термінацію голосового трафіку в мережах зв'язку України з 12 копійок до 8 копійок за хвилину.