"Київстар" поскаржився парламенту на регулятора та попередив про можливу втрату доходів

Компанія "Київстар" звернулася до низки парламентських комітетів з питань ускладнення роботи телеком-ринку в разі зниження регулятором розрахункової ставки за термінацію голосового трафіку в мережах зв'язку України з 12 копійок до 8 копійок за хвилину.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"НКРЗІ планує знизити розрахункову ставку за термінацію голосового трафіку в мережах зв'язку України з 12 коп. до 8 коп. за хвилину. У перспективі кількох найближчих років це призведе до значних втрат доходів телеком-ринку, зменшення податкових виплат до держбюджету і складнощів для будівництва 4G-мереж у сільській місцевості і на автошляхах", - пояснює компанія.

За її даними, в найближчі два роки через заплановане зниження ставки за термінацію голосового трафіку сумарні втрати доходів мобільних операторів сягнуть близько 1,6 млрд грн; у перспективі чотирьох років державний бюджет України недоотримає 32 млн грн.

При цьому її зниження не приведе до здешевлення дзвінків між мережами різних мобільних операторів, оскільки ті надають абонентам тарифні плани з пакетними пропозиціями, до яких включені нетарифіковані хвилини дзвінків і всередині мережі, так і на номери інших мобільних операторів.

"Жодне з попередніх знижень ставок інтерконекту, здійснених регулятором, не привело до помітного збільшення використання голосових хвилин і завершувалося лише черговим зменшенням доходів телеком-ринку. В Україні плата за термінацію голосового трафіку найменша серед країн Євросоюзу й одна з найнижчих у країнах колишнього СНД", - наголошується в повідомленні.

Відповідну інформацію було направлено в бюджетний комітет Верховної Ради, комітет з питань цифрової трансформації, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, а також до Міністерства цифрової трансформації і Міністерства фінансів.