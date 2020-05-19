Вартість автогазу в середньому зросла на 13 копійок

Роздрібні мережі 19 травня підвищили у середньому ціни на автогаз на 13 копійок за літр - до 9,01 грн за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані моніторингу "Консалтингової групи А-95".

Зокрема, у мережах OKKO і WOG автогаз подорожчав на 33 і 32 коп/л - до 9,71 і 9,97 грн/л відповідно.

Крім цього, на 10-40 коп/л вартість зросла, зокрема, на АЗС AMIC, Shell, UPG, BVS, SUN OIL, Mango і Motto.

Нагадаємо:

Вартість скрапленого газу в мережах автозаправних станцій за вихідні (з 15 по 18 травня) в середньому по країні зросла на 27 коп. /л, до 8,89 грн/л.