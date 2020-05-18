Вартість автогазу в середньому зросла на 27 копійок

Вартість скрапленого газу в мережах автозаправних станцій за вихідні (з 15 по 18 травня) в середньому по країні зросла на 27 коп. /л, до 8,89 грн/л.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу "Консалтингової групи А-95", повідомляє Enkorr.

Консолідована мережу "Привату", що володіє найбільшою кількістю газових модулів, підвищила ціни на 40 коп./л, до 8,80 грн/л. Найбільше зростання цін у цій мережі зафіксовано в Дніпропетровській області, де група збільшила ціни відразу на 85 коп./л - з 8,00 до 8,85 грн /л. В інших же регіонах ціни були підвищені на 30-40 коп. /л.

Ціна газу на АЗС ОККО за вихідні зросла на 27 коп./л, до 9,38 грн /л. У столичному регіоні мережу торгує по 8,99 грн / л (+20 коп. /л до ціни 15 травня).

WOG в середньому підвищила ціни на 18 коп. /л, до 9,65 грн /л. На столичних станціях цієї мережі вона становить 9,38 грн /л.

Glusco, KLO і "Авантаж" підвищили ціни на 40 коп. /л. "БРСМ-Нафта" - на 25 коп. /л.

Нагадаємо, за останні півтора тижні ціни скрапленого газу на оптовому ринку на тлі дедалі більшого попиту підскочили більш ніж на 33% - з 11 000 до 14 750 грн / т.