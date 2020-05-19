"Північний потік-2": російський трубоукладач прибув у порт, де зберігаються частини газопроводу

Російське трубоукладальне судно Академік Черський, яке Москва може використовувати для завершення будівництва Північного потоку-2, встало на якір в німецькому порту Мукран, показали дані спостереження за судами в терміналі Refinitiv Eikon. Раніше Bloomberg публікував супутникові знімки з частинами газопроводу в цьому порту.

Про це повідомляє Reuters.

Проєктна компанія Nord Stream 2 AG відмовилася коментувати терміни закінчення будівництва і роботу російського трубоукладача в Балтійському морі, але уточнила, що "була змушена шукати нові рішення для укладання залишилися 6% труб".

"Nord Stream 2, а також компанії, що підтримують проект, впевнені, що якнайшвидше завершення будівництва газопроводу в інтересах енергобезпеки Європи", - сказав представник компанії в письмовому коментарі для Reuters.

Газпром не відповів на запит про коментар.

Нагадуємо:

20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

У Німеччині заявили, що запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

В кінці січня 2020-го року у Газпромі заявили, що будівництво газопроводу "Північний потік-2" буде завершено російською стороною.

Нещодавно російське судно-трубоукладач "Академік Черський", здатне вести будівництво "Північного потоку-2" закінчило модернізацію і вирушило з порту Находки в Сінгапур.

Раніше міністр енергетики РФ Олександр Новак заявляв, що саме це судно можуть використовувати для прокладки "Північного потоку-2".

"Північний потік - 2" включає дві нитки газопроводу загальною потужністю 55 млрд куб. м газу в рік, які прокладаються від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.