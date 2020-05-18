Нафта продовжує активно дорожчати, попит відновлюється

Ціни на нафту еталонних марок продовжують впевнено підвищуватися в ході торгів у понеділок, на тлі відновлення балансу попиту і пропозиції на ринку.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Вартість липневих ф'ючерсів на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 17:01 по Києву становить $ 35,32 за барель, що на $ 2,82 (8,68%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ф'ючерс на WTI на червень на торгах Нью-йоркської товарної біржі (NYMEX) до цього часу подорожчав на $ 3,42 (11,62%) - до $ 32,85 за барель.

Червневий контракт WTI спливає у вівторок. Місяцем раніше ціна травневого ф'ючерсу вперше в історії стала негативною, опустившись до мінус $ 37,63 за барель.

Як зазначає Bloomberg, повторення цього сценарію стало вкрай малоймовірним після вступу з силу угоди ОПЕК + про скорочення видобутку, а також на тлі ознак відновлення попиту і зниження видобутку в США.

Генеральний секретар ОПЕК Мохамед Баркіндо заявив в інтерв'ю Bloomberg Television, що прогноз на друге півріччя 2020 року понад позитивний, оскільки світова економіка буде відновлюватися.

"Виробники істотно скорочують видобуток, і на тлі зростання попиту ринок поступово рухається до відновлення", - говорить старший аналітик нафтових ринків Rystad Energy Паола Родрігес Масью, яку цитує CNBC.

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

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