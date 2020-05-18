Рефінанс від НБУ: 6 банків отримали ще 670 мільйонів
Нацбанк 15 травня провів тендер з підтримки ліквідності банків, надавши 6 банкам 667,3 млн грн рефінансування під 8%.
Про це йдеться у даних регулятора.
Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.
"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо:
Нацбанк 8 травня провів перший тендер з надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі - участь в аукціоні взяли 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від 1 до 5 років.
Економічна правда
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