Рефінанс від НБУ: 6 банків отримали ще 670 мільйонів

Про це йдеться у даних регулятора.

Зазначається, що з а підсумками тендеру задоволено заявки 6 банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою 8% річних та на строк до 84 днів.

"Національний банк повідомляє, що 15.05.2020 відбувся кількісний тендер з рефінансування банків, за результатами якого задоволено заявки 6-ти банків на загальну суму 667,3 млн грн за процентною ставкою у розмірі 8,00 % річних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо:

Нацбанк 8 травня провів перший тендер з надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі - участь в аукціоні взяли 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від 1 до 5 років.

Економічна правда