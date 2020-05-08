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НБУ провів перший аукціон із довгострокового рефінансування: банки залучили 2,4 мільярди

П'ятниця, 8 травня 2020, 16:45
 

Нацбанк 8 травня провів перший тендер з надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі - участь в аукціоні взяли 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від 1 до 5 років.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Така підтримка довгострокової ліквідності банків з боку Національного банку дає їм змогу активніше здійснювати довгострокові інвестиції та надавати кредити реальному сектору економіки, який зазнав втрат під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

"Ми створємо умови, в яких бізнес може отримати за доступними ставками кошти не лише на короткострокові потреби, а й на масштабні бізнес-проєкти, які потребують довгострокових вкладень.

Наприклад, такі важливі для держави та для створення робочих місць інфраструктурні проєкти як будівництво доріг тощо", - заявив голова правління НБУ Яків Смолій.

Наступний тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться 12 червня 2020 року.

Також 8 травня відбувся черговий тендер з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів. У ньому взяли участь 4 банки, які загалом залучили майже 457 млн доларів.

Економічна правда

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НБУ банки

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