НБУ провів перший аукціон із довгострокового рефінансування: банки залучили 2,4 мільярди

"Ми створємо умови, в яких бізнес може отримати за доступними ставками кошти не лише на короткострокові потреби, а й на масштабні бізнес-проєкти, які потребують довгострокових вкладень.
Наприклад, такі важливі для держави та для створення робочих місць інфраструктурні проєкти як будівництво доріг тощо", - заявив голова правління НБУ Яків Смолій.
Наступний тендер з надання довгострокового рефінансування відбудеться 12 червня 2020 року.
Також 8 травня відбувся черговий тендер з підтримання ліквідності банків строком до 90 днів. У ньому взяли участь 4 банки, які загалом залучили майже 457 млн доларів.
Економічна правда