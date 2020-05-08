НБУ провів перший аукціон із довгострокового рефінансування: банки залучили 2,4 мільярди

Нацбанк 8 травня провів перший тендер з надання довгострокового рефінансування банкам без обмеження по сумі - участь в аукціоні взяли 11 банківських установ, які загалом отримали майже 2,4 млрд грн на строк від 1 до 5 років.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Така підтримка довгострокової ліквідності банків з боку Національного банку дає їм змогу активніше здійснювати довгострокові інвестиції та надавати кредити реальному сектору економіки, який зазнав втрат під час глобальної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.