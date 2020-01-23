"Постачальника послуг харчування у швидкісних поїздах визначить спеціально створена робоча група. До складу цього колегіального органу увійшли фахівці департаментів головного офісу компанії та філії "УЗШК".

Представники робочої групи проведуть консультації з учасниками останнього конкурсу та розглянуть їхні пропозиції. З огляду на цю роботу УЗШК буде рекомендовано одну компанію з найкращою пропозицією для пасажирів та найвигіднішими умовами співпраці для державного перевізника", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ключовим критерієм відбору буде якість і вартість харчування для клієнтів УЗ.

"Укрзалізниця також звернеться до поточного постачальника послуг харчування у швидкісних поїздах з пропозицією пролонгувати угоду до завершення відбору постачальника, укладання з ним угоди, але не довше, ніж до 31 березня 2020 р", - додали в УЗ.

Нагадаємо:

У лютому 2016 року WOG Cafe виграв тендер на надання послуг харчування пасажирам в поїздах Інтерсіті + та Інтерсіті. Термін договору - до 31 грудня 2019 року.

У кінці жовтня 2019 УЗШК оголосила конкурс з вибору постачальника харчування і додаткових послуг пасажирам Інтерсіті і Інтерсіті + на наступні п'ять років.

Перший тур конкурсного відбору пройшли три компанії: WOG Cafe, Санфініті і Фуд енд Беверідж.

Але компанія WOG Cafe виявила порушення в умовах тендеру і звернулася до суду з позовом про визнання конкурсу недійсним.

Економічна правда