Наша банківська система не працює – голова Мінекономіки

Наразі банківська система перебуває у гіршому стані, ніж у 2014 році, вона не є реформованою по суті.

Про це в інтерв'ю liga.net заявив міністр економіки Ігор Петрашко.

"Наша банківська система не працює. З моменту банкопаду пройшло вже майже п’ять повних років - достатньо часу для відновлення. Але система наразі у гіршому стані, ніж у 2014-му.

Вона не є реформованою по суті: варто згадати рівень NPL-кредитів (non-performing loans, кредити, що не обслуговуються. – ред.) у портфелях державних банків Якби в нас була правильна регуляція, думаю, п’яти років цілком би вистачило для оздоровлення сектору", - підкреслив він.

На питання щодо ідеї НБУ про довгостроковий рефінанс, міністр відповів:

"Ця ідея завідомо не така. Від того, що НБУ видає рефінанс, стимулювання економіки не з’явиться. Реальність сьогодні така, що гроші, отримані від рефінансу, підуть на фінансування державного бюджету.

У той же час, ресурс банків заморожено через депозитні сертифікати. Тобто ресурсу недостатньо, а той що є у банків, йде не на кредитування економіки", - наголосив він.

За його словами, без кредитування росту економіки не буде.

"Для того, щоб ми почали рости на 7-8% в рік, нам треба, щоб близько 400 млрд грн кредитів щорічно видавала банківська система. Цього треба досягти. Більшість банків рапортує про те, що на кредити немає попиту, якісного позичальника немає. А як йому з’явитися, коли ставка 20%? Маємо радикально змінити правила на банківському ринку", - сказав Петрашко.

Нагадаємо:

Раніше Петрашко заявив, що уряду та банкам потрібно видавати підприємцям кредити щонайменше на 400 мільярдів гривень на рік, щоб зростання економіки становило від 8 до 10%.