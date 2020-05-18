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Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники

Понеділок, 18 травня 2020, 13:25
 

18 травня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 13:10 встановилися на рівні 26,56 - 26,58 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 13:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 26,56 - 26,58 гривні;

Євро – 28,70 - 28,72 гривні;

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 26,53 – 26,78 гривні. Євро купують по 28,49 гривні, продають по 28,91 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 26,60 - 26,70 гривні, євро - 28,55 - 28,66 гривні.

Середній курс в обмінниках України: долар 26,61 - 26,69 гривні, євро - 28,55 - 28,68 гривні.

Нагадаємо:

18 травня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 26,61 - 26,63 гривні за долар.

Економічна правда

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