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Три авіакомпанії планують відновити рейси з України

Неділя, 10 травня 2020, 13:15
 

Czech Airlines, Wizz Аir та Lufthansa заявили про рішення відновити рейси з України вже з кінця травня - початку червня.

Про це йдеться на сайтах компаній.

За повідомленням чеської авіакомпанії Czech Airlines, рейси з України будуть відновлені 24 травня.

"З 24.05.2020 Київ - 7 рейсів на тиждень, з 25.05.2020 Одеса - 3 рейси на тиждень", - йдеться у повідомленні Czech Airlines.

Угорська Wizz Аir готується до польотів з 23 травня, а а німецька Lufthansa - з 1 червня.

Wizz Аir вже відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва (Жуляни - ЕП), Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова.

 У Lufthansa можна забронювати рейси з Києва тільки до Берліна.

Економічна правда

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