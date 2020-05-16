Смолій про курс: Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань

Голова НБУ Яків Смолій заявив, що регулятор вміє справлятися з коливаннями курсу та не очікує різкого буму купівлі доларів.

Про це він заявив в інтерв’ю ВВС.

Смолій зазначає, що наразі банки мають можливість обмінювати валюту онлайн, відтак під час карантину клієнти, які мали безготівкову гривню, могли поміняти її на безготівковий долар. Готівка ж була доступна для обміну у банківських відділеннях, які не закривалися.

"Так що населення мало змогу обміняти гроші, коли хотіло", — зазначив Смолій і додав, що в першу чергу після карантину люди почнуть витрачати гроші, які в них ще є.

На його думку, після карантину українці "не побіжать купувати долари".

Також він запевнив, що НБУ вміє справлятися з коливанням курсу і нагадав, що під час певного ажіотажу на валюту у березні Нацбанк продав понад 2 млрд дол, щоб стримати його.

"Сьогодні курс навіть трохи укріпився, і ми викуповуємо долари на ринку в міжнародні резерви… Ми вміємо працювати з ринком так, щоб не було різких коливань, якщо вони раптом почнуться", — розповів Смолій.

Нагадуємо:

Нацбанк встановив курс на 18 травня на рівні 26,64 гривні за долар.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 28,77 гривні за євро (на 15 травня - 28,79 гривні).