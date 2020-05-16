Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada звільнить до 60% співробітників, постраждають при цьому від 19 тисяч до 22,8 із 38 тисяч людей.

Про це повідомляє CBC.

Видання пише, що керівництво змушено піти на масові скорочення через загальну ізоляцію. Люди набагато менше літають. Кількість рейсів Air Canada скоротилася на 95%, 225 літаків компанії простоюють.

"На жаль, сьогодні сувора правда полягає в тому, що за кожним показником, який у нас є, ми суттєво будемо скорочуватися, принаймні, протягом трьох років", — заявив виконавчий віцепрезидент Air Canada Крейг Лендрі.

Повідомляється, що Канадський Союз державних службовців (CUPE) заявив, що він перебуває в заключній стадії переговорів з Air Canada щодо пом'якшення наслідків та інших питань.

Профспілка, яка захищає інтереси бортпровідників компанії, попросить їх скоротити робочий день, піти у відпустку на термін до двох років або звільнитися з наданням привілеїв на перельоти.

Нагадуємо:

У березні повідомлялось, що авіакомпанія Air Canada змушена вдвічі зменшити кількість працівників та скоротити кількість маршрутів майже на 75 відсотків через кризу, викликану пандемією COVID-19.