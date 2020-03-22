Криза авіаперевезень: у Канаді скорочують половину персоналу та зменшують мережу маршрутів на 75%

Авіакомпанія Air Canada змушена вдвічі зменшити кількість працівників та скоротити кількість маршрутів майже на 75 відсотків через кризу, викликану пандемією COVID-19.

Про це повідомляє CBC News.

Видання пише, що до початку кризи на флагманську канадську авіакомпанію працювало близько 10 тис осіб.

"В Канадському союзі державних службовців, що представляє інтереси бортпровідників Air Canada, новину підтвердили, уточнивши, що скорочення стосується 3600 співробітників Air Canada і 1549 — дочірньої компанії Rouge", — йдеться в повідомленні.

Крім цього, Air Canada протягом наступних тижнів зменшить мережу своїх маршрутів майже на 75%. Замість 154 міжнародних і 62 внутрішніх рейсів буде виконуватися тільки 19 і 40 відповідно.

Раніше про тимчасове припинення або суттєвого скорочення діяльності заявили інші канадські авіакомпанії: WestJet, Porter, Transat, Sunwing.

Нагадуємо:

Німецька авіакомпанія Lufthansa Group через пандемію коронавірусу виконає лише п'ять відсотків рейсів, які планувалося виконати до 19 квітня.

У зв’язку з пандемією коронавірусу, "Ryanair" планує скасувати більшість своїх рейсів.

Читайте також: Коронавірус і технологічний сектор: кого вдарило, кого зачепило, а хто скористався кризою