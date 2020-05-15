Україна отримає від Світового банку 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я

Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду зі Світовим банком щодо отримання 135 млн доларів на додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Передабчається, що 35 млн доларів із цієї суми спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19.

100 млн доларів - використають "на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу НСЗУ".

Нагадаємо:

Рада директорів Світового банку 30 квітня затвердила додаткове фінансування Україні у розмірі 150 мільйонів доларів у рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Економічна правда