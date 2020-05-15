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Україна отримає від Світового банку 135 мільйонів доларів на охорону здоров'я

П'ятниця, 15 травня 2020, 18:32
 

Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду зі Світовим банком щодо отримання 135 млн доларів на додаткове фінансування проєкту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей".

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Передабчається, що 35 млн доларів із цієї суми спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню епідемії COVID-19.

100 млн доларів - використають "на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу НСЗУ".

Нагадаємо:

Рада директорів Світового банку 30 квітня затвердила додаткове фінансування Україні у розмірі 150 мільйонів доларів у рамках проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Економічна правда

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