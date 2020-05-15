Верховний Суд відмовився повернути державі авіакомпанію Коломойського 

7 травня Верховний Суд відмовився задовольнити касаційну скаргу Фонду держмайна, та не повернув авіакомпанію Ігоря Коломойського "Дніпроавіа" у державну власність.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на матеріали справи.

Суд залишив без змін рішення Госпсуду Києва від 11.09.2019, яким Фонду держмайна відмовили у задоволенні позову проти ТОВ "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.

Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Натомість суди констатували, що Кабмін лише 04.11.2015 визначив держорган, якому мало бути передане відповідне майно. При цьому з квітня 2014 року (тобто від початку АТО) аеропорт використовували військові, через що не було можливості здійснювати реконструкцію об’єкта.

Також суди критично оцінили аргумент ФДМУ, що відповідні роботи могли бути проведені до квітня-2014, адже договором про приватизацію "Дніпроавіа" не було визначено дати початку реконструкції, а тому ТОВ "Галтера" мало право на власний розсуд її визначити в будь-який проміжок часу до 31.12.2014.

Нагадуємо:

Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

"Дніпроавіа" здійснювала регулярні та чартерні авіарейси до країн Європи, Близького Сходу, СНД.



Фонд держмайна наприкінці серпня 2009 року продав 94,572% акцій компанії ТОВ "Галтера".

Ініціатор справи про визнання банкрутом "Дніпроавіа" - "Укртатнафта" (контрольоване групою Коломойського).

У результаті авіакомпанією через "Галтеру" володіє група "Приват" бізнесмена Ігоря Коломойського.



Рішенням госпсуду за поданням Дніпропетровської обласної прокуратури 30 березня 2017 року вирішено 94,5% акцій ПАТ "Авіаційна компанія "Дніпроавіа" списати на користь держави.