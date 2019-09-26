Суд відмовився забрати "Дніпроавіа" у Коломойського і повернути державі

Госпсуд Києва відмовився задовольнити позов Фонду держмайна до компанії "Галтера" в справі про розірвання договору купівлі-продажу 94,6% акцій "Дніпроавіа" від 28 серпня 2009 року.

Відповідне рішення суд прийняв 11 вересня, передає Finbalance.

Свій позов ФДМ мотивував неналежним виконанням "Галтерою" зобов'язання передати злітно-посадкову смугу, радіомаякову систему і земельні ділянки, на яких вони розташовані, у власність держави до 2 вересня 2014 року.

Також за оцінками ФДМ, "Галтера" з передбачених 882,1 млн грн інвестицій до 31 грудня 2014 року для відновлення аеропорту "Дніпропетровськ" (в т.ч. для реконструкції злітно-посадкової смуги) внесла лише 142,1 млн грн.

Госпсуд Києва в своєму рішенні констатував, що Кабмін лише 4 листопада 2015 року визначив держорган, якому має бути передано відповідне майно. При цьому з квітня 2014 року (тобто від початку АТО) аеропорт використовували військові, через що не було можливості здійснювати реконструкцію об'єкта.

Також суд критично оцінив аргумент ФДМ, що відповідні роботи могли бути проведені до квітня 2014 року, адже в договорі про приватизацію "Дніпроавіа" не була визначена дата початку реконструкції, а тому "Галтера" мала право на власний розсуд її визначити в будь-який проміжок часу до 31 грудня 2014 року.

В результаті суд прийшов до висновку, що невиконання пунктів договору про внесення інвестицій в повному обсязі сталося не через несумлінність відповідача, а з незалежних від нього причин.