Україна не може оплачувати найвищий в Європі "зелений тариф" – Шмигаль

У кризовий період в енергетичній сфері країна не може собі дозволити мати найдорожчу "зелену" енергію в Європі.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками компаній, що працюють в сфері відновлюваної енергетики, повідомляє пресслужба уряду.

"Питання в ціні. Ми не можемо в країні, де такий рівень бідності, мати найдорожчу в Європі зелену енергію. Ми всі в одному човні. Не може бути такого, що країна втрачає, бюджет втрачає, а ми платимо підвищену ціну за зелену енергетику. Ми не хочемо обмежувати інвестиції, ми хочемо розуміти вартість цієї енергії", - заявив Шмигаль.

В ході зустрічі сторони обговорили проєкт Меморандуму про взаєморозуміння стосовно врегулювання проблемних питань в сфері відновлюваної енергетики в Україні.

Згідно з повідомленням, в процесі обговорення "вдалося максимально зблизити" позиції уряду, Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища і виробників ВДЕ.

За результатами зустрічі сторони домовилися про доопрацювання Меморандуму Міністерством енергетики та захисту навколишнього середовища в найкоротші терміни. 18 травня планується провести підсумкову зустріч і обговорення фінальної версії документа.

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Нагадуємо:

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Економічна правда