За 4 місяці 2020 року українські аеропорти скоротили пасажиропотік на 35,5%

У січні-квітні 2020 року аеропорти України, за оперативними даними, обслужили 4,033 млн пасажирів - це на 35,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Про це свідчать дані Державної авіаційної служби.

Зазначається, що у вказаний період у міжнародному сполученні пасажиропотік українських аеропортів скоротився на 34,7% - до 3,637 млн ​​осіб.

Водночас за 4 місяці 2020 року українські авіакомпанії виконали 17,7 тисяч комерційних рейсів (скорочення становило 36,6%), в т. ч. міжнародних - 14,9 тисяч (скорочення - на 35,5%).

Нагадаємо:

Протягом квітня у повітряному просторі України здійснили 2 732 рейси - це на 90,2% менше, ніж у квітні 2019 року.

Економічна правда