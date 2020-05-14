Смолій розповів, куди спрямують гроші від МВФ

Співпраця з МВФ відкриває для України двері для отримання додаткового фінансування від Світового банку, Єврокомісії та урядів Японії і Канади, усі кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Про це в інтерв'ю ВВС News Україна заявив голова НБУ Яків Смолій.

За його словами, Україна зможе отримати перший транш за новою програмою співпраці з Фондом у кінці травня - на початку червня, усі кошти підуть на покриття дефіциту держбюджету.

Смолій додав, що до кінця року МВФ може надати Україні до 3,5 млрд доларів. Загальна сума програми, яка триватиме 1,5 року, - близько 5 млрд доларів.

Голова Нацбанку підкреслив, що загальна сума позик від МВФ, які Україна може отримати у 2020-2021 роках і за програмою stand-by, і за програмою розширеного фінансування, що обговорювалася раніше, є однаковою.

"За попередньою домовленостю, усі суми, які ми обговорювали з МВФ та іншими донорами, будуть спрямовані до державного бюджету на покриття дефіциту", - додав він.

Нагадуємо:

Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.

7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.

У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.

У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.

7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.

Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.

Економічна правда