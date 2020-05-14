У Києві не планують підвищувати тарифи на проїзд у громадському транспорті – Кличко

Міська влада столиці не розглядає питання підвищення тарифів на проїзд у громадськом транспорті.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час пресбрифінгу.

"Ми не розглядаємо питання підвищення тарифів на проїзд у громадському транспорті столиці. Для нас зараз головне - без ексцесів поновити повноцінну роботу транспорту. Але знову ж таки: ми, як і багато інших країн, продовжуємо жити в режимі надзвичайної ситуації.

Просимо користуватися громадським транспортом, щоб дістатися на роботу і з роботи, а також по нагальних справах", - сказав Кличко .

Мер столиці повідомляє, що підприємство "Київпастранс" продовжує дезінфекцію рухомого складу тричі на добу.

Нагадуємо:

13 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів відкрити метро з 25 травня. Він зазначив, що дедалі більше людей повертається на роботу – і на місто чекає транспортний колапс.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.

Економічна правда