Міністр інфраструктури проти швидкого відкриття метро
Міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не потрібно відкривати метро 25 травня.
Джерело: ефір телепрограми "Сніданок з 1+1"
Деталі: Ведучий запитав, чи можна задовольнити прохання мера Києва відкрити метро 25 травня. Міністр сказав, що він би не поспішав із цим рішенням.
Пряма мова Криклія: "Дивує непослідовність у певних етапах. Ще пару днів тому збирався київський штаб і там зійшлися на думці, що відкрити з обмеженнями доволі важко. Підземка якщо відкривається – то працює повноцінно. Звичайно, можна масочний режим, дезінфекцію, скринінг, але обмежувати на пероні, у вагонах доволі важко.
Що стосується транспорту взагалі, то ми запропонували поетапність. До кінця тижня МОЗ має назвати дати, чи вони накладаються з епідеміологічною ситуацією, щоб власне ми не брали на себе відповідальність чи ризики. Бо ми ці ризики ділимо з міською владою".
Цьому передувало:
13 травня міський голова Києва Віталій Кличко попросив Кабінет міністрів відкрити метро з 25 травня. Він зазначив, що дедалі більше людей повертається на роботу – і на місто чекає транспортний колапс.
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко говорив, що не може гарантувати одночасного відкриття метрополітену у Києві, Дніпрі та Харкові.
Міський голова Дніпра Борис Філатов заявив, що він разом з мерами інших міст вимагає від уряду дозволити роботу громадського транспорту "з дотриманням всіх протиепідемічних заходів".
6 травня міський голова Харкова Геннадій Кернес заявляв, що хотів би, аби з 12 травня у Харкові відновили рух метрополітену, проте місто чекатиме на рішення уряду.
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