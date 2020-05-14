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За 4 місяці року "Нафтогаз" сплатив до держбюджету 28 мільярдів

Четвер, 14 травня 2020, 12:48
 

За січень-квітень 2020 року, за оперативними даними, група "Нафтогаз" сплатила до держбюджету близько 28 млрд грн податків і зборів.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що надходження від "Нафтогазу" становили понад 12% загальних доходів держбюджету за січень-квітень 2020 року.

"Група Нафтогаз залишається найбільшим платником податків в Україні. За результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до державного бюджету склав 121 млрд грн", - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо:

"Нафтогаз" 26 грудня 2019 року перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.

Економічна правда

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Нафтогаз

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