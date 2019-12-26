"Нафтогаз" перерахував державі 13 мільярдів

"Нафтогаз" 26 грудня перерахував державі 8,5 млрд грн дивідендів та 4,5 млрд грн інших податкових платежів.

Про це у Facebook повідомив голова правління компанії Андрій Коболєв.

"Нафтогаз – не лише найбільша компанія, яка належить нашій державі. Ми також соціально відповідальна компанія, яка несе відповідальність перед своїм кінцевим власником, народом України.

Станом на вчора з початку року група Нафтогаз сплатила понад 103,8 млрд грн податків і дивідендів. Ми забезпечили держбюджету найбільшу частку надходжень: приблизно кожна сьома гривня прийшла до державної скарбниці через одну з компаній нашої групи", - написав він.

За його словами, компанія перерахувала 13 млрд грн державі одразу після прийняття Кабміном рішення про дострокові виплати дивідендів за 2019 рік.

"Всього за грудень ми забезпечили надходження до держбюджету близько 20 млрд гривень", - додав Коболєв.

Нагадаємо:

Кабмін як акціонер "Нафтогазу" зобов'язав компанію виплатити 8,5 мільярда гривень дивідендів за 9 місяців 2019 року до бюджету.

Економічна правда