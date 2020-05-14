За перший квартал Райффайзен Банк отримав 1 мільярд гривень прибутку

За січень-березень 2020 року Райффайзен Банк Аваль отримав 1,037 мільярда гривень прибутку, це другий результат серед банків України.

Про це повідомляє пресслужба Райффайзен.

"Незважаючи на непросту ситуацію в країні, наш банк має хороші позиції. Достатність капіталу, якість активів та зобов’язань, ліквідність та прибутковість є на високому рівні", - зазначив голова правління банку Олександр Писарук

За результатами 1 кварталу поточного року чисті процентні доходи Райффайзен Банку Аваль складали 1 858 млн грн, що на 6,7% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чистих комісійних доходів у січні-березні 2020р. банк отримав 626 млн грн (13,8% приросту порівняно з аналогічним періодом 2019р.).

Активи Райффайзен Банку Аваль станом на 31 березня 2020 р. досягли 93 655 млн грн, продемонструвавши збільшення на 13,1% у січні-березні поточного року. У тому числі кредити клієнтам склали 47 514 млн грн (0,3% зростання з початку 2020р.).

Зобов’язання банку порівняно із 31 грудня 2019 р. зросли на 14,6% – до 79 967 млн грн. При цьому кошти клієнтів збільшилися до 73 474 млн грн (10,1% приросту за 1 кв. 2020 року).

Показник достатності капіталу банку на кінець березня становив 20,67% (при встановленому вимогами НБУ мінімальному рівні 10%).

Нагадуємо:

Прибуток банківського сектору в І кварталі 2020 року зріс на 23.8% порівняно з відповідним кварталом минулого року і становив 16 мільярдів гривень,у наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них.

Економічна правда