Прибуток банків зріс, але далі ситуація різко погіршиться — НБУ

Прибуток банківського сектору в І кварталі 2020 року зріс на 23.8% порівняно з відповідним кварталом минулого року і становив 16 мільярдів гривень,у наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них.

Про це йдеться у огляді банківського сектору НБУ

Водночас зазначається, що за березень сектор отримав лише 97 млн грн прибутку через різке зростання відрахувань до резервів. 14 банків отримали збитки на рівні 2,7 млрд грн. Також темпи зростання чистого процентного (+6,8% р/р) та комісійного (+7,9% р/р) доходів були найнижчими за 4 останні роки.

У НБУ відмічають, що наступні місяці фінансовий результат сектору різко погіршиться, переважно через зниження якості кредитів та доформування резервів під них.

"Для пом’якшення впливу пандемії на банківський сектор та підтримання економіки Національний банк вже суттєво пом’якшив регуляторні вимоги до банків.

...На тлі карантинних заходів знижується попит на банківські послуги, але лишається сталим і зростатиме попит на фінансування оборотного капіталу бізнесу, особливо на етапі відновлення економіки", - резюмують у Нацбанку.

Економічна правда