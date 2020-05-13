Ціни на нафту знижуються, незважаючи на дані про скорочення запасів і видобутку в США

Ціни на нафту опускаються на торгах в середу на тлі чергового зниження ОПЕК прогнозу попиту на нафту.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Ф'ючерси на WTI перейшли до зростання після публікації звіту міністерства енергетики США, який вказав на зниження як запасів, так і видобутку нафти в країні, проте потім знову перейшли до падіння.

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 17:00 за Києвом в середу опустилася на $ 0,23 (0,77%) - до $ 29,75 за барель.

Червневі контракти на WTI в ході торгів на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) подешевшали до цього часу до $ 25,64 за барель, що на $ 0,14 (0,54%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Як повідомлялося, ОПЕК знизила прогноз попиту на нафту в 2020 році ще на 2,2 млн барелів на добу - до 91,1 млн б/д.

Оцінка попиту в 2019 році в доповіді картелю залишилася майже без змін - 99,67 млн б/д.

Таким чином, ОПЕК очікує, що попит на нафту в поточному році буде на 9,07 млн б/д менше, ніж в минулому, через пандемію коронавирусной інфекції COVID-19.

Тим часом, звіт Міненерго США, вказав на несподіване зниження резервів нафти в Штатах.

Згідно зі звітом, запаси нафти в країні за тиждень, що завершився 8 травня, скоротилися на 700 тис. барелів.

Експерти, опитані S&P Global Platts, в середньому прогнозували зростання на 4,8 млн барелів.

Запаси нафти на терміналі в Кушинга, де зберігається нафта, що торгуються на NYMEX, впали за тиждень на 3 млн барелів.Видобуток нафти в США минулого тижня скоротилася на 600 млн барелів на добу (б/д) - до 12,4 млн б/д.

Ціна американської WTI (Western Texas Intermidiate) використовується як індекс для торгових нафтових угод в США (як нафта марки Brent — у Європі та Urals — при поставках з Росії).

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