У Мінфіні пояснили, як планують "перекрити" дефіцит держбюджету
Фінансування рекордного дефіциту держбюджету у розмірі 300 млн грн передбачається за рахунок залучення як зовнішніх джерел фінансування, так і внутрішніх.
Про це міністр фінансів Сергій Марченко сказав на брифінгу, відповідаючи на питання журналістів.
"Передбачається фінансування дефіциту за рахунок залучення як зовнішніх джерел фінансування, так і внутрішніх. Ми очікуємо найближчим часом на відновлення програми з МВФ, до кінця травня планується отримати перший транш.
Всі джерела запозичень передбачені в бюджеті, і ми реалізуємо відповідні завдання", - сказав міністр.
Нагадуємо:
Міністерство фінансів розраховує отримати перший транш від Міжнародного валютного фонду до кінця травня, його розмір становитиме 1,75 мільярда доларів.
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль також сподівається, що меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом буде підписаний до кінця травня.
7 травня Україна і Міжнародний валютний фонд переорієнтувалися з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by.
У Міністерстві фінансів наголошують, що основна різниця у нових умовах співпраці МВФ полягає в термінах реалізації програми: Stand-by (яка пропонується зараз) - 1,5 роки, EFF (попередні умови) - 3 роки. Обсяг кредитування не зміниться.
У квітні Міжнародний валютний фонд повідомляв про прогрес в переговорах з Україною про нову програму розширеного фінансування і розраховував на швидке її затвердження після вирішення останніх декількох питань.
Останньою невиконаною вимогою МВФ залишається прийняття так званого "антиколомойского" законопроєкту, який повинен врегулювати питання виведених з ринку і націоналізованих банків.
7 грудня 2019 року МВФ досяг угоди з українською владою про умови нової трирічної угоди на суму близько 5,5 млрд доларів в рамках механізму розширеного фінансування.
Однак в умовах пандемії коронавірусу Україна обговорювала з МВФ збільшення допомоги до 9,5 млрд доларів за двома програмами: розширеного фінансування і швидкого фінансування через коронавірус.
Економічна правда
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