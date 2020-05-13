Рада продовжила пільги для бізнесу та медиків

Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт № 3329-д, який має продовжити чинні і запровадити деякі нові податкові преференції на час карантину, а також звільнити до 30 червня від оподаткування зарплати медиків та інших працівників, які борються з COVID-19

За відповідне рішення проголосувало 333 депутати.

Зокрема, законопроєктом пропонується продовжити терміни податкових пільг і послабити адміністрування для бізнесу, встановлених попередніми антикризовими законопроектами №№3219, 3220, 3275.

Також проєкт передбачає зменшення мінімального розміру статутного капіталу банків із 500 млн до 200 млн грн та продовження спрощених процедур капіталізації банків до 1 серпня 2024 року.

Крім цього продовжується до 30 червня звільнення від штрафів та пені за несплату за споживчими кредитами.

А також - звільнення у травні від сплати ЄСВ за себе ФОПів та осіб, які провадять професійну незалежну діяльність.

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Економічна правда