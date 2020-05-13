Шмигаль розповів, на що пішли кошти із стабфонду на 65 мільярдів

29,7 мільярдів гривень із 65 млрд, передбачених у Фонді боротьби з коронавірусом, спрямували на пенсійну реформу.

Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль під час години запитань до уряду.

"Місяць тому ми з вами прийняли бюджет надзвичайної ситуацї, створили фонд боротьби з коронавірусом на 65 млрд грн. На що пішли ці кошти?

20 млрд грн пішло на пенсійну реформу, 6 млрд грн отримали фонди, які будуть допомагати безробітним, у тому числі тим, хто втратив роботу за останні місяці, а це 196 тисяч людей, які офіційно зареєструвались на біржі. Ще 1,6 млрд грн - це допомога родинам ФОПів з дітьми", - сказав Шмигаль.

Крім цього, за його словами, на 2 млрд грн були профінансовані різні медичні закупівлі для лікарень. Також МОЗ виділили 3,1 млрд грн на додаткові закупівлі лікарням та зарплати лікарям.

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Економічна правда