Ціни на нафту знижуються після зростання напередодні

Під час торгів у середу, 13 травня, ціни на нафту еталонних марок знижуються після зростання напередодні, викликаного надіями на усунення надлишку нафти на світовому ринку.

Про це свідчать дані торгів.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на біржі ICE Futures станом на 8:05 за Києвом становила 29,55 доларів за барель - це на 0,43 долара (1,43%) нижче закриття ціни на закриття попередньої сесії.

Водночас червневі ф'ючерси на нафту WTI станом на 8:05 за Києвом на електронних торгах на Нью-йоркської товарної біржі торгувались по 25,66 дол за барель (подешевшали на 0,12 долара).

Станом на 9:40 за Києвом вартість липневих ф'ючерсів на Brent становить 29,56 дол за барель, червневі ф'ючерси на WTI торгуються по 25,58 дол за барель.

Нагадаємо:

Ціни на нафту слабо піднімались зранку 12 травня після падіння за підсумками попередньої сесії, незважаючи на інформацію про плани додаткового скорочення видобутку нафти Саудівською Аравією і деякими іншими країнами ОПЕК.

Економічна правда