Ціни на нафту Brent коливаються біля 30 доларів

Ціни на нафту слабо піднімаються 12 травня після падіння за підсумками попередньої сесії, незважаючи на інформацію про плани додаткового скорочення видобутку нафти Саудівською Аравією і деякими іншими країнами ОПЕК.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Вартість липневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures о 8:50 за київським часом становить 29,71 долара за барель, що на 0,08 долара (0,27%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

За підсумками торгів 11 травня липневі ф'ючерси подешевшали на 1,34 долара (4,3%).

Ф'ючерс на нафту WTI на червень на електронних торгах Нью-йоркської товарної біржі до цього часу подорожчав на 0,2 долара (0,83%) - до 23,34 долара за барель.

До закриття попередніх торгів ціна контракту опустилася на 0,6 долара (2,4%).

Трейдери, як і раніше стурбовані нестачею потужностей нафтосховищ і побоюються другої хвилі пандемії коронавірусу, враховуючи чергові стрибки числа заражень в Китаї, Південній Кореї та Німеччині в останні дні, кажуть експерти AxiCorp.