"Нова Пошта Глобал" запускає доставку посилок з AliExpress автомобілями

"Нова Пошта Глобал", що входить до групи компаній "Нова Пошта", розширює способи доставки з Китаю, протестувавши доставку посилок з AliExpress автомобілем.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що у вівторок, минулого тижня вантажівка з посилками AliExpress виїхала з китайського міста Урумчі і подолала відстань в майже 6 тис. км, перед тим, як 12 травня потрапила на сортувальну станцію в Києві.

"Нова Пошта Глобал" зазначає, що це був перший подібний рейс, в автомобілі приїхало 7467 посилок з AliExpress.

"Тестова відправка показала, що дотримати запланований термін доставки вантажівкою реально. В цілому шлях з Урумчі в Варшаву зайняв шість днів і ще два дні до Києва. Транзитне та митне оформлення пройшло швидко.

Ми продовжуємо впроваджувати технологію мультимодальной доставки і тестувати нові види транспорту і маршрути", - розповідає директор" Нової поштою Глобал" Юрій Беневітський.

Нагадуємо:

22 квітня з Китаю до Києва прибув перший залізничний контейнер із партією посилок вагою 4 тони для клієнтів Нової пошти.