Нова пошта почала потягом доставляти посилки з Китаю 

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22 квітня з Китаю до Києва прибув перший залізничний контейнер із партією посилок вагою 4 тони для клієнтів Нової пошти.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії

Повідомляється, що потяг перевіз 8888 відправлень, весь шлях зайняв 15 днів, що вдвічі швидше аналогічних перевезень на ринку.

"Потяг долає шлях з Гуанчжоу до Варшави за 13 днів. Звідти контейнер ми доставляємо до Києва наземним транспортом і це ще додатково 2 дні. Ключова перевага залізниці – чіткий маршрут: поїзди рухаються за розкладом без відхилень.

..Крім того, залізничні контейнери дозволяють комбінувати відправлення е-коммерс з вантажами бізнес-клієнтів, що дає змогу задовольнити потреби різних сегментів", – розповіла заступник директора Нова пошта Глобал Ольга Володіна.

У компанії нагадують, що теперь усі користувачі з AliExpress можуть замовляти доставку товарів напряму у відділення Нової пошти. Для цього потрібно обрати опцію AliExpress Standard Shipping та на карті обрати найближче до вас відділення.

Довідка.

"Нова Пошта Глобал" (раніше "Нова пошта Інтернешнл) з 2015 року надає послуги міжнародної експрес-доставки, входить в групу компаній Нова пошта.

Компанія розвиває сервіс NP Shopping – доставку з інтернет-магазинів США, Китаю, Великобританії та Польщі, надає послуги з імпорту та експорту для бізнесу та можливість здійснити відправлення з будь-якого відділення Нової пошти у більшість краін світу.

Економічна правда







