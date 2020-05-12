"Укрзалізниця" розробила план виходу електричок з карантину

За умови скасування чи пом'якшення карантину "Укрзалізниця" планує відновлювати приміське сполучення у два етапи: спочатку на колії повернуться 745 електричок для забезпечення підвозу до місць роботи в години "пік", далі планується призначити ще 571 поїзд.

Про це повідомив виконувач обов’язків голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

Наразі фахівці компанії проводять технічний огляд обладнання і рухомого складу, перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів

Також Юрик нагадав про збитковість сектору приміських перевезень через хронічну недокомпенсацію місцевими бюджетами за поїздки пільгових категорій громадян.

За даними "Укрзалізниці", при відновленні курсування на першому етапі, виходячи із місячного розрахунку, компанія недоотримає 279,5 млн грн, а на другому — ще 224,5 млн грн.

"Компанія розуміє складну ситуацію в економіці країни і сумлінно виконуватиме функції соціального перевізника. Проте, ми також звертаємо увагу на необхідності вирішення питання компенсацій за перевезення пільговиків та джерел фінансування розвитку приміського руху", — резюмував очільник компанії.

Нагадуємо:

Працівникам "Укрзалізниці", у яких буде діагностовано та підтверджено COVID-19, надаватиметься матеріальна допомога у розмірі 6-10 тисяч гривень.

Економічна правда