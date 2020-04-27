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Особисті дані клієнтів Приватбанку продаються в Telegram за 50 доларів — ЗМІ

Понеділок, 27 квітня 2020, 10:45
 

У месенджері Telegram з'явилося два бота, які шукають персональні дані українських користувачів за номером телефону за гроші. Боти, ймовірно, беруть дані з вкраденої бази клієнтів "Приватбанку".

Про це повідомляє ain.ua.

Один бот під назвою "Досьє" вже закритий, другий ще працює, зазначає видання.

У боті "Досьє" за гроші за телефонним номером можна було отримати ПІБ користувача, дату народження, серію і номер паспорта, прописку та ІПН. На момент публікації аккаунт вже був видалений.

Другий бот ще працює, його назву видання не розголошує. Бот працює за схожою схемою і теж за гроші. 10 запитів в ньому коштують 50 доларів, 50 запитів - 100 доларів, 200 запитів - 200 доларів.

 

За даними журналістів, обидва бота використовують одну і ту ж базу. В обговоренні першого бота користувачі зазначають, що швидше за все мова йде про вкрадену базу "Приватбанку".

У пресслужбі банку зазначили, що знають про цей бот і звернулися з цього приводу до поліції.

"Ми виявили цей чат-бот 23 квітня і подали заяву в поліцію для відкриття кримінального провадження. Також ми в черговий раз звернулися до клієнтів з попередженням про небезпеку передачі особистих даних в подібних шахрайських ботах. Нам невідомі джерела даних у таких шахраїв, ми сподіваємося з'ясувати їх за допомогою правоохоронних органів", - повідомили в банку.

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