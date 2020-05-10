В.о. голови ДФС змінив майже всіх керівників регіональних підрозділів

В.о. голови ДФС Сергій Солодченко, змінив 23 керівників регіональних підрозділів Державної фіскальної служби.

Про це повідомляється на сайті регулятора.

Також, очільник відомства представив новопризначених керівників. За підсумками рішення атестаційної комісії ДФС, призначено 23 заступники начальників головних управлінь ДФС в регіонах.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів призначив виконуючим обов'язки голови Державної фіскальної служби Сергія Солодченко замість Дениса Гутенко.

Державну фіскальну службу перевели у статус припинення, що є обов'язковим під час реорганізації шляхом поділу, однак вона продовжуватиме реалізовувати повноваження до створення Державної митної служби та старту роботи вже створеної Державної податкової служби.

18 грудня 2018 року уряд ухвалив рішення про розділення Державної фіскальної служби на 2 окремих органи — митну та податкову служби, а 6 березня 2019 року затвердив відповідні положення про ці державні органи.