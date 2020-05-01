Німецька влада не планує звільняти Nord Stream 2 від норм газової директиви ЄС
Федеральне мережеве агентство ФРН планує відхилити заявку Nord Stream 2 ("Північний потік 2") на звільнення від норм газової директиви ЄС, яка, зокрема, зобов'язує поділ компаній, що постачають газ і компаній, його транспортують.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на газету Handelsblatt.
Згідно з документом, який регулятор направив учасникам процесу, газопровід не відповідає передумовам закону ФРН про енергетичне господарство, який дозволив би звільнити його від регулювання. Документ є в розпорядженні газети.
Товариство з обмеженою відповідальністю Nord Stream 2 AG направило заявку на початку 2020 року.
Теоретично можливість звільнення від регулювання передбачається законодавством ФРН, але поширюється тільки на газопроводи, які були добудовані до травня 2019 року. Газопровід Nord Stream 2 добудований не був.
У заявці акціонерного товариства наводився той аргумент, що поняття "добудовано" або "закінчено" не потрібно трактувати вузько, але регулятору цього здалося недостатньо.
Фахівці вважають, що власник Nord Stream 2 подасть апеляцію у Вищий земельний суд Дюссельдорфа.
У Федеральному мережевому агентстві виданню в свою чергу повідомили, що після того, як учасники процесу ознайомляться з документом, буде прийнято остаточне рішення.
Термін на ознайомлення закінчується 8 травня.
Нагадуємо:
4 квітня минулого року Європарламент прийняв оновлену директиву (закон Євросоюзу), що поширює правила газового ринку ЄС на трубопроводи, прокладені з країн, що не входять в союз, в тому числі Nord Stream 2 ( "Північний потік 2").
Серед головних положень директиви - поділ компаній, що постачають газ і компаній, його транспортують.
Це означає, що компанія-оператор "Північного потоку 2" повинна бути незалежною від "Газпрому", а 50% його пропускної потужності повинні резервуватися для альтернативних постачальників. Винятки можливі, але тільки зі схвалення Єврокомісії.
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