На час карантину київським підприємцям надаватимуть кредити під 6,5%: як отримати 

На час карантину міська влада Києва разом з Фондом розвитку підприємництва впроваджує кредитування інвестпроєктів для бізнесу під 6,5%.

Про це повідомляє пресслужба КМДА

На компенсацію половини відсоткової ставки (номінальний розмір якої 13%), передбачено 7 мільйонів гривень бюджету міста.

Для того щоб отримати кредит:

а) підприємець має бути зареєстрований у столиці, або мати виробничі потужності, що повністю або частково розміщені у Києві чи області.

б) позичальник має внести 20% від вартості об’єкту кредитування

в) сума кредиту не має перевищувати суму 600 тисяч євро (екв. у гривні), максимальний строк виплати - не більше 6 років.

Кредити надаються на такі цілі: придбання обладнання, модернізація основних засобів, придбання (реконструкція, будівництво) приміщень під виробництво, впровадження енергозберігаючих проєктів та "зелених технологій" виробництва, поповнення обігових коштів (кредит тільки за кошти банків-партнерів)

Також бізнес має підпадати під суб’єкт або малого підприємництва (середня кількість працівників за рік не перевищує 50 осіб, річний дохід до 10 мільйонів євро) або середнього (50-250 осіб, дохід 10-50 мільйонів євро).

Кредити надаються на всі види діяльності окрім: виробництва алкоголю, тютюнових виробів, вибухових речовин, зброї, фінансової та страхової діяльності, програмування, азартних ігор, тощо.

Щоб отримати кредит, треба подати до банку-партнера свій кредитний проєкт та отримати його схвалення від банку.

Банками-партнерами програми є: "ПроКредит Банк", "Укргазбанк", "Ощадбанк", "КредитВест Банк", "Кредобанк".

Читайте також: До кінця карантину. Які пільги депутати збережуть для бізнесу

Економічна правда