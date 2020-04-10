Світовий банк виділить Україні 50 мільйонів доларів на виплату пенсій і соцдопомоги

Україна отримає додаткові 150 млн доларів від Світового банку, зокрема, 50 млн - для підтримки вразливих верств населення у період епідемії коронавірусу і 100 млн - для поліпшення рівня соцзахисту загалом.

Про це представники Кабміну та Світового банку домовились на зустрічі у Києві, передає "Урядовий портал".

"Вже в травні цього року Україна отримає 50 мільйонів доларів для посилення соціальної підтримки населення під час заходів, спрямованих на подолання пандемії COVID-19. Ці кошти будуть направлені на виплати пенсіонерам, отримувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю.

Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії і знято обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що кошти надаються як додаткове фінансування для проєкту "Модернізація системи соціальної підтримки населення України".

Кошти будуть перераховувати до держбюджету України за умови забезпечення Кабміном підвищення ефективності та адресності державної підтримки вразливих верств населення.

Економічна правда