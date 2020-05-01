Карантин: Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню обмежити зарплати керівництва

Наглядова рада "Нафтогазу" доручила правлінню компанії виконати вимоги законодавства щодо обмеження розміру зарплати та винагород керівництву на період карантину.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Правління має забезпечити виконання вимог закону і повідомити наглядову раду про вжиті заходи", - йдеться у повідомленні.

"Нафтогаз був і залишається законослухняним та відповідальним членом українського суспільства - відразу, після набрання чинності закону, який обмежує максимальний розмір заробітної плати керівних органів державних компаній, ми зупинили виплату заробітної плати та всіх інших винагород членам правління компанії", - заявив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

Нагадаємо:

29 квітня Кабмін обмежив розмір заробітної плати керівників виконавчих органів та членів наглядових рад держкомпаній до 47 тисяч гривень на місяць.

Підкреслюється, що розмір зарплат та винагород не має перевищувати 47 тисяч гривень у квітні 2020 року та до кінця місяця, у якому закінчується карантин.

Депутати ухвалили 13 квітня зміни до держбюджету, якими на період карантину визначили граничну суму зарплат чиновників та суддів у 10 мінімальних заробітних плат. (Мінімальна зарплата наразі встановлена на рівні 4723 гривні).

При цьому у зазначеному максимальному розмірі не враховуються суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань та оплата щорічної відпустки.

Економічна правда