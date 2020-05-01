Компанія Apple прозвітувала про падіння виручки від продажів iPhone

У другому фінансовому кварталі 2019/2020 фінансового року (другий фінансовий квартал у США закінчився 28 березня) виручка компанії Apple від продажів смартфонів iPhone скоротилась на 6,7% до 28,9 млрд доларів (за аналогічний період минулого року - 31,05 млрд доларів).

Про це йдеться у фінансовому звіті компанії, опублікованому 30 квітня.

Зазначається, що виручка Apple від продажів iPad скоротилась у 2 фінансовому кварталі на 10% до 4,3 млрд доларів, а від продажів Mac - на 3% до 5,3 млрд доларів.

У цілому у другому фінансовому кварталі чистий прибуток компанії знизився на 2,7% - до 11,2 млрд доларів (обсяг продажів - 58,3 млрд доларів).

Загалом за два квартали 2019/2020 фінансового року чистий прибуток Apple виріс на 6% у річному вимірі та становив 33,4 млрд доларів. А виручка Apple за пів року виросла на 5,5% - до 150,1 млрд доларів.

Нагадаємо:

Раніше The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела повідомило, що американська Apple Inc. відкладає приблизно на місяць збільшення обсягів виробництва своїх флагманських смартфонів iPhone, які повинні бути випущені пізніше в цьому році.

Економічна правда