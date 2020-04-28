Apple відклала випуск нових моделей iPhone – ЗМІ

Американська Apple Inc. відкладає приблизно на місяць збільшення обсягів виробництва своїх флагманських смартфонів iPhone, які повинні бути випущені пізніше в цьому році.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на обізнані джерела.

Ця відстрочка пов'язана з ослабленням світового попиту через пандемію коронавірусу і порушенням ланцюгів поставок в Азії, наголошується в статті.

За словами джерел WSJ, Apple планує пізніше в 2020 році випустити чотири нові моделі iPhone, деякі з яких підтримують мережі п'ятого покоління (5G).

Смартфони будуть варіюватися в ціні і вийдуть в трьох розмірах: один з екраном 5,4 дюйма, два з екранами 6,1 дюйма і ще один з екраном 6,7 дюйма. Всі чотири пристрої будуть оснащені дисплеями з технологією органічних світлодіодів (OLED), повідомили співрозмовники видання.

Представники Apple відмовилися надати WSJ коментарі.

Apple, як правило, випускає нові моделі iPhone в середині вересня і починає їх продаж до кінця місяця. Для цього компанія зазвичай на початку літа нарощує масове виробництво, щоб накопичити запаси до серпня.