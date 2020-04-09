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Карантин істотно не вплинув на обсяги продажів алкоголю

Четвер, 9 квітня 2020, 16:28
 

Місяць карантину в Україні істотно не вплинув на загальні обсяги продажів алкоголю, продажі міцного алкоголю зросли на кілька відсотків, а категорії українського вина, ігристі та вермути трохи просіли.

Про це повідомляє прес-служба Bayadera Group.

"Ми можемо констатувати, що зросли продажі горілок Bayadera Group - на 4-5% порівняно з відповідним періодом 2019 року. Ми помітили тренд, коли люди почали значно більше витрачати на продукти харчування, проте частіше купувати алкоголь почали саме чоловіки – з цим пов’язане незначне збільшення продажів міцного алкоголю", - йдеться у повыдомленны.

Зазначається, що за місяць за рахунок іноземного міцного алкоголою  продажі Bayadera Group Імпорт зросли на 20%.

"Цей тренд вважаємо тимчасовим, бо українці напевно запасалися улюбленими марками через страх дефіциту", - зазначили у компанії.

"У квітні прогнозуємо, що обсяги продажів алкоголю всіх категорій не будуть істотно змінюватися. Немає причин і для подорожчання. Можливе зростання продажів українського вина в період святкування Пасхи. А зростання імпорту, вірогідно, трохи призупиниться", - додали в Bayadera Group.

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Економічна правда

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алкоголь карантин

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