Торговельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності — АМКУ
На виконання рекомендацій Антимонопольного комітету торговельні мережі знижують націнку на продукти першої необхідності, а деякі мережі на час карантину взагалі прибрали націнку на окрему групу товарів.
Про це повідомив у Facebook голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.
"На виконання рекомендацій, наданих в рамках справи Київське обласне територіальне відділення АМКУ, це зробили такі мережі: NOVUS, Ашан, METRO Cash&Carry Ukraine, Сільпо, BILLA, АТБ-Маркет, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт. Ми вже отримали від них відповідні листи.
Завтра, цю інформацію зможуть перевірити всі бажаючі у магазинах зазначених мереж (інформацію з переліком товарів на які знижено націнку можна буде побачити на сайті компаній)", - написав він.
Водночас, за його словами, мережі NOVUS, BILLA, VARUS, ЕКО маркет, Велика Кишеня, Велмарт на період карантину взагалі прибрали торгівельну націнку на окрему групу товарів і тепер вона дорівнює 0%.
"Йдеться про окремі позиції по таким товарам як: борошно, буряк, капуста, картопля, морква, різні крупи (в т.ч гречка), цибуля, цукор, олія, макаронні вироби, молоко та яйця.
Щодо лимонів: Компанії також повідомили про суттєве зниження своєї націнки", - додав Хмельницький.
Він нагадав, що 8 квітня АМКУ надав торгівельним мережам обов'язкові для розгляду рекомендації щодо перегляду рівня торговельної націнки.
Нагадаємо:
Київське обласне територіальне відділення АМКУ в рамках розслідування справи щодо суттєвого подорожчання продуктів харчування викликало для надання пояснень представників найбільших мереж продовольчих магазинів.
Економічна правда
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