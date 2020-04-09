Ринок квітів скоротився до мінімуму, теплиці знищують продукцію

Тепличний комплекс троянд "Асканія-Флора" (Київська обл.), що входить групу компаній "Асканія", планує знищити більшу частину готової продукції через введення в Україні карантинних обмежень і різкого падіння попиту.

Про це повідомив комерційний директор комплексу Віктор Федоренко, передає Інтерфакс-Україна.

"У зв'язку з карантинними заходами різко впав попит на квіти. Наш ринок збуту більш ніж на 90% зосереджений в Україні, а зараз він зменшився до мінімуму, в кілька разів скоротилися відвантаження троянд. За 20 років роботи підприємства ми вперше стикаємося з такою ситуацією.Велика частина готової продукції, на жаль, буде знищена.

Ускладнює ситуацію і те, що троянди мають обмежений термін зберігання - всього сім днів, за цей час квітка обов'язково потрібно продати", - сказав він.

За словами Федоренка, актуальним сьогодні є питання про збереження троянд як культури, так як підтримувати роботу теплиць в належному стані в умовах тотальної збитковості затратно.

Вирощування квітів в теплицях вимагає багато ресурсів, левова частка витрат припадає на опалення і освітлення.

"Ми не знаємо, скільки зможемо протриматися в таких умовах. Це залежить від того, як довго триватиме карантин. Сьогодні ми намагаємося зменшити витрати, але вимикання освітлення і зниження температури дуже негативно вплине на культуру. Важко сказати, чи зможемо ми її відновити", - зауважив комерційний директор "Асканія-Флора".

Федоренко зазначив, що при найгіршому сценарії розвитку ситуації надзвичайно мало тепличних підприємств взагалі зможуть відновити свою роботу після закінчення карантину в Україні.

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Економічна правда